«Правила позволяли ему сыграть». Тренер Баутиста-Агута — о снятии с Уимблдона из-за ковида

Тренер Роберто Баутиста-Агута Томас Карбонель прокомментировал снятие своего подопечного с Уимблдона-2022 из-за положительного теста на коронавирус.

«Роберто мог сыграть, потому что симптомы у него не слишком серьёзные, но из уважения к коллегам и к турниру он решил не выходить на матч, хотя правила позволяли ему это сделать.

Мы думаем так: здоровье людей превыше всего», — написал Карбонель в своём твиттер-аккаунте.

Благодаря снятию испанца в третий круг Уимблдона прошёл 109-й номер рейтинга ATP, колумбийский теннисист Даниэль-Элаи Галан. Там он сыграет с победителем пары Денис Шаповалов (Канада) — Брэндон Накашима (США).

Напомним, Роберто Баутиста-Агут – третий сеяный теннисист, снявшийся с турнира из-за ковида. Ранее из-за симптомов болезни свои выступления на турнире прекратили хорват Марин Чилич и итальянец Маттео Берреттини.

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