Армони Тан — после победы на Сереной: я никогда не получала так много сообщений

Французская теннисистка Армони Тан рассказала, как проходили её дни после победы над американкой Сереной Уильямс в первом круге Уимблдона.

«Я отключила все уведомления на телефоне и отвечала только близким. Никогда не получала так много сообщений, это было действительно впечатляюще. Мне было очень плохо физически, я едва могла подняться по лестнице, потому что у меня была сильная боль в бедре. Я встретила физиотерапевта WTA, который сказал мне не играть в парном разряде, потому что может стать хуже. Я приняла противовоспалительные средства, чтобы преодолеть это. Было сложно справиться с этим, но я сказала себе, что это шанс сыграть этот второй раунд и попасть в третий раунд Уимблдона», — приводит слова Армони Тан Tennis Majors.

Армони Тан обыграла Серену Уильямс со счётом 7:5, 1:6, 7:6 (10:7).