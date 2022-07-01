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Симона Халеп обратилась к Флипкенс, обыграв её на Уимблдоне. Кирстен закончила карьеру

Симона Халеп обратилась к Флипкенс, обыграв её на Уимблдоне. Кирстен закончила карьеру
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп обратилась к бельгийской теннисистке Кирстен Флипкенс, после того как обыграла её во втором круге Уимблдона. Этот матч стал последним для Флипкенс в большом теннисе.

«Поздравляю, Кирстен, с невероятной карьерой. Ты вдохновила меня и многих других игроков. Спасибо, что всегда заставляла меня становиться лучше. Удачи на новом этапе жизни!» — написала Халеп в своих социальных сетях.
Кирстен Флипкенс начала карьеру в 2003 году. За это время она выиграла один титул в одиночном разряде и играла в полуфинале Уимблдона-2013.

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