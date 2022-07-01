«Я получила от неё сообщение с извинениями». Тан — о примирении с напарницей по Уимблдону

Французская теннисистка Армони Тан рассказала о примирении с партнёршей по парному разряду, немкой Тамарой Корпач.

Ранее Корпач эмоционально отреагировала на снятие Тан с парного разряда Уимблдона-2022, обвинив француженку в непрофессионализме. Теннисистки должны были играть вместе.

«Я знала, потому что кто-то прислал мне этот пост, иначе я бы и не узнала, потому что сейчас не сижу в соцсетях. Моя партнерша была расстроена, но я ей объяснила, что не хочу выходить на корт, играя на 10% своих возможностей, особенно если нас ждут стопроцентные парницы.

Нет смысла выходить на корт, если не можешь выложиться по максимуму. Она даже попросила меня выйти на корт и посмотреть, как пойдет, но я не хотела. Утром я получила от нее сообщение с извинениями за то, что она написала это сгоряча. Нет проблем. Она злилась, но это жизнь. Утром она извинилась за свой пост, послала мне сообщение, но я не люблю такие сцены, поэтому не ответила», — приводит слова Тан Tennis Majors.

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