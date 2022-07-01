«Я всегда стесняюсь его». 18-летняя Кори Гауфф рассказала, как Надаль похлопал её по спине
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Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», 18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф рассказала о поддержке со стороны 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля. По словам Гауфф, она всегда стесняется Надаля.
«Да, я постоянно вижу его в зоне для игроков. Он очень милый. Я всегда стесняюсь его только потому, что это Рафа.
Помню, на Открытом чемпионате Франции он, ну, похлопал меня по спине и сказал: «Молодец». Я помню, как ответила с опозданием — он уже был в коридоре, — и я сказала: «Спасибо». Я была так потрясена, что он действительно сказал мне это», — приводит слова Кори Гауфф издание Daily Express.
Также посмотрите видео, как Рафаэль Надаль соревнуется на чемпионате Балеарских островов по гольфу:
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