Александр Бублик уступил Фрэнсису Тиафо в третьем круге Уимблдона, несмотря на 24 эйса

38-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик потерпел поражение в третьем круге Уимблдона-2022.
В матче за выход в четвёртый раунд Бублик уступил представителю США Фрэнсису Тиафо со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 6:7 (3:7), 4:6. Встреча продлилась 2 часа 57 минут. Бублик 24 раза подал навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 10. На счету Тиафо девять эйсов, пять двойных ошибок и два брейка при восьми брейк-пойнтах.
Следующим соперником Фрэнсиса Тиафо станет победитель пары Уго Умбер (Франция) — Давид Гоффен (Бельгия).
Общий призовой фонд текущего Уимблдона составил £ 40 350 000. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление в Лондоне из-за санкций ATP в связи с отстранением россиян и белорусов.
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