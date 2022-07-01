Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Бублик уступил Фрэнсису Тиафо в третьем круге Уимблдона, несмотря на 24 эйса

Александр Бублик уступил Фрэнсису Тиафо в третьем круге Уимблдона, несмотря на 24 эйса
Комментарии

38-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик потерпел поражение в третьем круге Уимблдона-2022.

В матче за выход в четвёртый раунд Бублик уступил представителю США Фрэнсису Тиафо со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 6:7 (3:7), 4:6. Встреча продлилась 2 часа 57 минут. Бублик 24 раза подал навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 10. На счету Тиафо девять эйсов, пять двойных ошибок и два брейка при восьми брейк-пойнтах.

Следующим соперником Фрэнсиса Тиафо станет победитель пары Уго Умбер (Франция) — Давид Гоффен (Бельгия).

Общий призовой фонд текущего Уимблдона составил £ 40 350 000. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление в Лондоне из-за санкций ATP в связи с отстранением россиян и белорусов.

Уимблдон (м). 3-й круг
01 июля 2022, пятница. 13:05 МСК
Фрэнсис Тиафо
28
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		7 7 7 7 6  
6 		6 1 6 3 4  
             
Александр Бублик
38
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022