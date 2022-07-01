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Синнер стал 1-м теннисистом, рождённым после 2001 года и дошедшим до 1/8 финала всех ТБШ

Синнер стал 1-м теннисистом, рождённым после 2001 года и дошедшим до 1/8 финала всех ТБШ
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Итальянский теннисист Янник Синнер, которому 16 августа исполнится 21 год, стал первым игроком, рождённым после 2001 года, который добрался до четвёртого круга на всех турнирах «Большого шлема».

В матче третьего круга Уимблдона-2022 десятый сеяный Синнер обыграл американца Джона Иснера со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:3. Напомним, что Иснер в этом матче побил мировой рекорд по эйсам на ATP Tour. Новое достижение равняется 13 729 подачам навылет. На 24 эйса американца Синнер ответил всего двумя. При этом Янник реализовал два из четырёх брейк-пойнтов, а Джон не взял ни одной подачи соперника.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Синнер сыграет с пятой ракеткой соревнований испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.

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