Новак Джокович: правда был поражён тем, как ван Рейтховен обыграл Медведева в финале

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о предстоящем матче с представителем Нидерландов Тимом ван Рейтховеном (WC) в четвёртом круге Уимблдона-2022.

Напомним, перед Уимблдоном ван Рейтховен, на тот момент не входящий в топ-200 рейтинга ATP, завоевал титул на турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды), в финале обыграв вторую ракетку мира россиянина Даниила Медведева.

«Я видел два его матча здесь, на Уимблдоне, а также следил за ним в Хертогенбосхе. То, что он делает, впечатляет, я правда был поражён тем, как он обыграл Медведева в финале, как он справился с эмоциями. Я хорошо знаю его тренера Игоря Сейслинга, и всегда интересно сразиться с соперником, с которым ты раньше никогда не сталкивался. Его игра идеально подходит для данного покрытия: у него хорошие движения, отличная подача, он может исполнять удары в глубину, а также выигрывать мячи у сетки, также вариативность его бэкхенда восхищает. Он выйдет на матч с хорошим настроем, ему нечего терять, думаю, его ждёт отличная карьера», — сказал Джокович на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала турнира.