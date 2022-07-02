Кирьос высказался о своём отношении к Циципасу после эмоционального матча на Уимблдоне
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40-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о своём отношении к греку Стефаносу Циципасу после матча третьего круга на Уимблдоне-2022. Напомним, встреча завершилась победой Кирьоса со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:3, 7:6 (9:7).
«Временами его накрывали эмоции, но эмоционально это очень тяжёлый спорт. И всё, что происходит на корте, остаётся на корте. Я его безумно уважаю и люблю, близко дружу с его братом.
Атмосфера на стадионе была потрясающей. Куда бы я ни поехал, везде собираю полную арену. СМИ любят писать, что я вреден для спорта, но вполне понятно, что это совсем не так», — сказал Кирьос в послематчевом интервью на корте.
Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022:
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