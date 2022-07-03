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Янник Синнер — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция встречи 1/8 финала Уимблдона

Янник Синнер — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция встречи 1/8 финала Уимблдона
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Сегодня, 3 июля, в Лондоне состоится матч четвёртого круга Уимблдона-2022, в котором сыграют седьмая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас и 13-й номер мужского мирового рейтинга, представитель Италии Янник Синнер.

Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте после игры Хитер Уотсон с Юле Нимайер и начнётся приблизительно в 17:00 по московскому времени.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Алькараса. 19-летний испанский теннисист выиграл у Синнера в начале ноября 2021 года во втором круге «Мастерса» в Париже со счётом 7:6 (7:1), 7:5.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Янник Синнер — Карлос Алькарас в четвёртом круге Уимблдона-2022

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