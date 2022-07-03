Бадоса прокомментировала победу над Квитовой в третьем круге Уимблдона-2022

Четвёртая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала победу над двукратной чемпионкой Уимблдона, чешкой Петрой Квитовой в третьем круге Уимблдона (7:5, 7:6 (7:4)).
«Мне кажется, я провела почти идеальный матч. Я ожидала, что Петра тоже сыграет потрясающе. Играть против неё на траве было серьёзным испытанием, но я очень довольна победой», — приводит слова Бадосы официальный сайт WTA.
Следующей соперницей Бадосы станет румынская теннисистка Симона Халеп.
Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти. Теннисисткам не начислят рейтинговых очков за выступление в Лондоне из-за санкций WTA в связи с отстранением россиян и белорусов.
Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022
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