Бадоса прокомментировала победу над Квитовой в третьем круге Уимблдона-2022

Четвёртая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала победу над двукратной чемпионкой Уимблдона, чешкой Петрой Квитовой в третьем круге Уимблдона (7:5, 7:6 (7:4)).

«Мне кажется, я провела почти идеальный матч. Я ожидала, что Петра тоже сыграет потрясающе. Играть против неё на траве было серьёзным испытанием, но я очень довольна победой», — приводит слова Бадосы официальный сайт WTA.

Следующей соперницей Бадосы станет румынская теннисистка Симона Халеп.

Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти. Теннисисткам не начислят рейтинговых очков за выступление в Лондоне из-за санкций WTA в связи с отстранением россиян и белорусов.

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