24-летняя Арина Соболенко призналась, что могла бросить теннис в этом году

Шестая ракетка мира, 24-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что могла закончить карьеру в 2022 году. Один из подписчиков спросил спортсменку в соцсетях, было ли у неё желание бросить теннис, и если да, то когда.

«Лет в девять было, а так не было такого. Как-то моё это, и всё. Ну и в этом году задумывалась, но потом образумилась», — ответила Соболенко.

Фото: из личного архива арины соболенко

Напомним, Арина Соболенко, как и другие российские и белорусские спортсмены, пропускает Уимблдон 2022 года вследствие отстранения со стороны организаторов мероприятия. Турнир «Большого шлема» на траве в связи с отстранением россиян и белорусов проходит без начисления рейтинговых баллов — такое решение приняли ATP и WTA. Уимблдон-2022 закончится 10 июля.



Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022: