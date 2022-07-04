Рыбакина: просто знаю, что у меня есть этот дар. Я высокая и играю очень быстро

23-я ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала выход в четвертьфинал Уимблдона.
«В этом году я бы сказала, что плохо начала. Я была не такой уверенной, потому что у меня не было хорошей подготовки. Не могла восстановиться.
Я была более расслаблена. Ещё более расслаблена я сейчас. Я наслаждаюсь временем здесь. Да, я знаю, что подготовка не самая лучшая: страдала от аллергии, ковида – в начале этого года, просто продолжались некоторые проблемы.
Так что теперь я просто счастлива. Как бы я ни играла, может быть, это не лучшая форма физически, с точки зрения ударов, но в целом я просто счастлива, что мне удаётся побеждать в этих матчах.
Я просто играю по очкам и, конечно, сосредоточиваюсь на своей подаче. Думаю, что на самом деле я проигрывала во многих сетах. Я знала, что должна делать. Просто это был вопрос времени.
Очень рада, что все эти матчи мне удалось выиграть в двух сетах. А ещё эти тай-брейки… Думаю, это хорошая статистика, сравните другие матчи, которые я играла.
Стиль игры? Я никогда ни с кем себя не сравнивала. Просто знаю, что у меня есть этот дар. Я высокая и играю очень быстро. Или что-то в этом роде. Это моё оружие, я просто стараюсь использовать его как можно чаще», – цитирует Рыбакину официальный сайт WTA.
- 4 июля 2022
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