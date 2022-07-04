Ник Кирьос признался, что играл в 1/8 финала Уимблдона-2022 на обезболивающих

40-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал свой медицинский тайм-аут в матче 1/8 финала Уимблдона-2022. Ника беспокоило плечо.
Однако дискомфорт не помешал Кирьосу выйти в четвертьфинал Уимблдона. В матче четвёртого круга австралиец обыграл американца Брэндона Накашиму со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:2), 3:6, 6:2.
«После матча с Циципасом я проснулся с небольшой болью в плече. За последние полтора месяца я много играл в теннис, поэтому понимал, что моё тело рано или поздно начнёт испытывать дискомфорт. Это нормально. Не думаю, что на данном этапе турнира кто-то чувствует себя на 100%. Чувствую, что морально стал гораздо лучше справляться с такими трудностями. На старте своей карьеры я знал, что если не буду физически готов к матчу на 100%, то выйду на игру с мыслью, что у меня есть шанс проиграть. В последние несколько часов я принимал обезболивающие, чтобы успокоить упомянутую боль. Надеюсь, к следующему матчу мне станет лучше», — сказал Кирьос на послематчевой пресс-конференции.
- 4 июля 2022
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