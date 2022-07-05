«Найдите отличия». Новак Джокович показал две свои фотографии с Уимблдона

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович выложил новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен опубликовал два снимка. Первая фотография сделана на тренировке, вторая — в ходе матча, причём силуэт Новака на футболке на первом снимке напоминает его же позу на втором.

«Найдите отличия», — подписал фотографии Джокович.

Фото: из личного архива новака джоковича

Фото: из личного архива новака джоковича

Напомним, ранее Новак Джокович, который является действующим чемпионом Уимблдона, вышел в четвертьфинал турнира. За место в полуфинале Уимблдона сербский теннисист сразится с 13-й ракеткой мира, 20-летним итальянцем Янником Синнером, посеянным под 10-м номером.

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