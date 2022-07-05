Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Матс Виландер назвал двух теннисистов, которых на Уимблдоне любят больше, чем Ника Кирьоса

Матс Виландер назвал двух теннисистов, которых на Уимблдоне любят больше, чем Ника Кирьоса
Комментарии

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказал мнение, что есть лишь два игрока, которые на Уимблдоне пользуются большей любовью болельщиков, чем австралиец Ник Кирьос. По словам Виландера, это 20-кратный чемпион ТБШ, швейцарец Роджер Федерер и трёхкратный победитель мэйджоров британец Энди Маррей.

«Болельщики рады видеть его на турнире больше, чем, вероятно, любого другого игрока в истории нашего спорта, за исключением Роджера Федерера и Энди Маррея. Здесь любят Кирьоса.

Ник Кирьос наконец-то достиг своего потенциала с точки зрения результатов. Потенциально он создаёт угрозу лучшим игрокам в мире. Возможно, у него даже есть шанс выйти в финал», — приводит слова Виландера Eurosport.

Завтра, 6 июля, Ник Кирьос сыграет с чилийцем Кристьяном Гарином в четвертьфинале Уимблдона.

Кирьос в шаге от полуфинальной битвы с Надалем. Турнирные расклады и сетка Уимблдона Кирьос в шаге от полуфинальной битвы с Надалем. Турнирные расклады и сетка Уимблдона

Даниил Медведев чеканит теннисный мяч:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022