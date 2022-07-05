Матс Виландер назвал двух теннисистов, которых на Уимблдоне любят больше, чем Ника Кирьоса

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказал мнение, что есть лишь два игрока, которые на Уимблдоне пользуются большей любовью болельщиков, чем австралиец Ник Кирьос. По словам Виландера, это 20-кратный чемпион ТБШ, швейцарец Роджер Федерер и трёхкратный победитель мэйджоров британец Энди Маррей.

«Болельщики рады видеть его на турнире больше, чем, вероятно, любого другого игрока в истории нашего спорта, за исключением Роджера Федерера и Энди Маррея. Здесь любят Кирьоса.

Ник Кирьос наконец-то достиг своего потенциала с точки зрения результатов. Потенциально он создаёт угрозу лучшим игрокам в мире. Возможно, у него даже есть шанс выйти в финал», — приводит слова Виландера Eurosport.

Завтра, 6 июля, Ник Кирьос сыграет с чилийцем Кристьяном Гарином в четвертьфинале Уимблдона.

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