Джокович вышел в полуфинал Уимблдона, одержав волевую победу над Синнером
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинальном матче первый сеяный Джокович одержал волевую победу над десятой ракеткой соревнований итальянцем Янником Синнером со счётом 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 3 часа 35 минут.
Джокович восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть из 15 брейк-пойнтов. Синнер подал восемь эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинала Джокович — Синнер на Уимблдоне.
За выход в финал Уимблдона Джокович сыграет с победителем четвертьфинала между бельгийцем Давидом Гоффеном и девятым сеяным, британцем Кэмероном Норри. Матч проходит в эти минуты.
Уимблдон (м). 1/4 финала
05 июля 2022, вторник. 15:35 МСК
3
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
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|2
|3
|4
|5
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|2
|6
|6
|6
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|6
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|2
13
Янник Синнер
Я. Синнер
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11:57
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11:13
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11:00
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10:55
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