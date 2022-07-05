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Джокович вышел в полуфинал Уимблдона, одержав волевую победу над Синнером

Джокович вышел в полуфинал Уимблдона, одержав волевую победу над Синнером
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинальном матче первый сеяный Джокович одержал волевую победу над десятой ракеткой соревнований итальянцем Янником Синнером со счётом 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 3 часа 35 минут.

Джокович восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть из 15 брейк-пойнтов. Синнер подал восемь эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинала Джокович — Синнер на Уимблдоне.

За выход в финал Уимблдона Джокович сыграет с победителем четвертьфинала между бельгийцем Давидом Гоффеном и девятым сеяным, британцем Кэмероном Норри. Матч проходит в эти минуты.

Уимблдон (м). 1/4 финала
05 июля 2022, вторник. 15:35 МСК
Новак Джокович
3
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
5 		2 6 6 6
7 		6 3 2 2
             
Янник Синнер
13
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Камбэчище! Джокович 7-й раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам — он в полуфинале Уимблдона Камбэчище! Джокович 7-й раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам — он в полуфинале Уимблдона
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