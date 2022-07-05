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Доминик Тим выиграл первый матч с 12 мая 2021 года

Доминик Тим выиграл первый матч с 12 мая 2021 года
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Бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим одержал первую победу на корте с 12 мая 2021 года. В матче первого круга челленджера АТР в Зальцбурге Тим, получивший уайлд-кард от организаторов, нанёс поражение соотечественнику Филипу Мисоличу, начавшему турнир с квалификации, со счётом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.

Тим один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из 17 брейк-пойнтов. Мисолич подал три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал челленджера в Зальцбурге Тим сыграет с седьмым сеяным, аргентинцем Факундо Багнисом.

В планах Тима также выступление на грунтовых турнирах в Бостаде, Гштааде и Гамбурге.

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