Уимблдон оштрафовал Елену Остапенко за её поведение в матче 1/8 турнира
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Уимблдон оштрафовал 17-ю ракетку мира, латвийскую теннисистку Елену Остапенко на £ 8,4 тыс. за неспортивное поведение в матче четвёртого круга с немкой Татьяной Марией. Об этом сообщает BBC.
После поражения от 103-й ракетки мира Татьяны Марии со счётом 7:5, 5:7, 5:7 британские трибуны освистали Остапенко, Елена в ответ бросила бутылкой в стул, из-за чего тот упал. По ходу матча Елена упустила два матчбола. В последнем гейме латвийская теннисистка получила предупреждение за брошенную в корт ракетку, а во время всего матча часто кричала в сторону своей ложи.
Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил рекордные £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.
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