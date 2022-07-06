Анна Дмитриева — о Савчук: кто она такая? Обращают внимание, так как она из Украины
Поделиться
18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева отреагировала на слова украинской теннисистки Ольги Савчук о первой ракетке мира Данииле Медведеве. Ранее Савчук заявила, что лидерство Медведева в рейтинге ATP является нонсенсом.
«Да и бог с ней. Кто такая Савчук? На неё обращают внимание, так как она из Украины. Медведев и до Уимблдона был номером один — сейчас просто будет дольше. Но это никак не связано с политическими решениями. Только с тем, что Уимблдон не пригласил российских игроков, а ATP, считая, что это несправедливо, лишил турнир очков. Савчук может говорить что угодно», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Новость по темеТарпищев ответил украинке Савчук, назвавшей нонсенсом лидерство Медведева в рейтинге ATP
Даниил Медведев чеканит теннисный мяч:
Комментарии
- 6 июля 2022
-
15:37
-
15:37
-
15:31
-
15:29
-
15:29
-
15:17
-
15:06
-
14:06
-
13:30
-
13:27
-
13:21
-
13:04
-
12:26
-
12:12
-
11:46
-
10:59
-
10:44
-
10:21
-
10:16
-
10:04
-
09:49
-
09:41
-
09:33
-
09:23
-
09:14
-
09:01
-
08:33
-
08:29
-
08:23
-
07:43
-
00:22
- 5 июля 2022
-
23:40
-
23:16
-
21:43
-
21:31
Партнерский контент