Анна Дмитриева — о Савчук: кто она такая? Обращают внимание, так как она из Украины

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева отреагировала на слова украинской теннисистки Ольги Савчук о первой ракетке мира Данииле Медведеве. Ранее Савчук заявила, что лидерство Медведева в рейтинге ATP является нонсенсом.

«Да и бог с ней. Кто такая Савчук? На неё обращают внимание, так как она из Украины. Медведев и до Уимблдона был номером один — сейчас просто будет дольше. Но это никак не связано с политическими решениями. Только с тем, что Уимблдон не пригласил российских игроков, а ATP, считая, что это несправедливо, лишил турнир очков. Савчук может говорить что угодно», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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