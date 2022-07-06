Камельзон — о Савчук: пусть научится играть в теннис, затем будет разбрасываться мыслями

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал слова украинской теннисистки Ольги Савчук о первой ракетке мира Данииле Медведеве. Ранее Савчук заявила, что лидерство Медведева в рейтинге ATP является нонсенсом.

«Мы все хорошо знаем о решении ATP. Савчук пускай сначала научится играть в теннис, а потом будет разбрасываться мыслями в прессе. Я даже не читаю такое! Сколько можно слушать всякую ерунду. Кто такая Савчук?! Игрок ниже средней величины. Она сказала то, что её попросили сказать. Больше ничего.

Она читать не умеет, да и играла посредственно. Я всех игроков знаю, а Савчук не знаю. Какая-то женщина держала ракетку в руках… Я бы даже не комментировал её слова. Она этого недостойна», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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