23-я ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала выход в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинале она одержала победу в противостоянии с Айлой Томлянович (Австралия) со счётом 4:6, 6:2, 6:3.
«Это потрясающе. Очень рада, что прошла в полуфинал. Хочу сказать большое спасибо людям, которые пришли нас сегодня поддержать. Здесь очень хорошая и удивительная атмосфера, чтобы просто наслаждаться игрой.
Я начала немного медленно, не очень хорошо подавала. Может быть, слишком нервничала. Айла очень качественно защищалась. Я старалась сосредоточиться на подаче, чтобы найти свою игру, и в конце концов у меня это получилось.
Что касается встречи с Халеп, то это большой вызов для меня. Мы уже играли несколько раз — всегда была тяжёлая битва. Надеюсь, будет хороший матч. Постараюсь сделать всё, что в моих силах», — приводит слова Рыбакиной Eurosport.
- 6 июля 2022
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