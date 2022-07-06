Бартоли рекомендовала Радукану обратиться за советом к Шараповой

Победительница Уимблдона-2013 французская теннисистка Марион Бартоли дала совет чемпионке US Open – 2021 19-летней британке Эмме Радукану.

После победы на турнире «Большого шлема» Радукану подписала множество крупных спонсорских контрактов, но не выиграла ни одного титула, а Уимблдон-2022 завершила уже во втором круге.

«Поскольку она выиграла так рано, не могу представить, через какое давление она должна пройти со всеми этими спонсорскими контрактами, которые она подписала. Нужен особенный человек, чтобы справиться с этим. Вероятно, она могла бы получить совет от Марии Шараповой, которая смогла это сделать.



Марии потребовалось некоторое время, чтобы добраться до второго титула «Большого шлема», но затем она выиграла их пять. Мария была на первых полосах всех журналов, у неё было много крупных контрактов.

Точно не знаю, сколько миллионов долларов смогла подписать Эмма, но, когда смотрю на общую картину, всё выглядит примерно так же. Мария прекрасно с этим справилась. Она была примером того, как вести дела за пределами корта, а на площадке речь шла только об игре и победе», — приводит слова Бартоли Nix Olympia.