Ник Кирьос рассказал, что у него были мысли о самоубийстве

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о своей депрессии.

«Был момент, когда я почти закончил со спортом. В прошлом году я писал о психическом состоянии, в котором находился в 2019 году. Я причинял себе вред, у меня были мысли о самоубийстве. В начале года не знал, хочу ли играть по правильному графику. Я потерял любовь, я потерял искру», — приводит слова Кирьоса Daily Mail.

Ранее Кирьос вышел в полуфинал Уимблдона. На стадии четвертьфинала он нанёс поражение чилийцу Кристьяну Гарину со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (7:5). Отметим, Кирьос впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».

За выход в финал турнира Кирьосу предстоит сыграть с представителем Испании Рафаэлем Надалем, который в своём четвертьфинальном матче обыграл американца Тейлора Фритца.