Ник Кирьос рассказал, что у него были мысли о самоубийстве

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о своей депрессии.
«Был момент, когда я почти закончил со спортом. В прошлом году я писал о психическом состоянии, в котором находился в 2019 году. Я причинял себе вред, у меня были мысли о самоубийстве. В начале года не знал, хочу ли играть по правильному графику. Я потерял любовь, я потерял искру», — приводит слова Кирьоса Daily Mail.
Ранее Кирьос вышел в полуфинал Уимблдона. На стадии четвертьфинала он нанёс поражение чилийцу Кристьяну Гарину со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (7:5). Отметим, Кирьос впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».
За выход в финал турнира Кирьосу предстоит сыграть с представителем Испании Рафаэлем Надалем, который в своём четвертьфинальном матче обыграл американца Тейлора Фритца.
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