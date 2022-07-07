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Симона Халеп написала пост после выхода в 1/2 Уимблдона. Патрик Муратоглу отреагировал

Симона Халеп написала пост после выхода в 1/2 Уимблдона. Патрик Муратоглу отреагировал
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп опубликовала новый пост в своих социальных сетях, после того как вышла в полуфинал Уимблдонского турнира. В четвертьфинале Халеп обыграла представительницу США Аманду Анисимову со счётом 6:2, 6:4.

«Быть в полуфинале Уимблдона — это просто радость! Я принимаю это», — написала Симона.

На пост отреагировал известный теннисный тренер Патрик Муратоглу, под чьим руководством занимается Халеп.

«Могу только согласиться», — написал он в комментариях.

В полуфинале Халеп сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана. В другом полуфинале сойдутся Онс Жабер (Тунис) и Татьяна Мария (Германия). Обе встречи состоятся сегодня, 7 июля.

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