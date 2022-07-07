Симона Халеп написала пост после выхода в 1/2 Уимблдона. Патрик Муратоглу отреагировал

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп опубликовала новый пост в своих социальных сетях, после того как вышла в полуфинал Уимблдонского турнира. В четвертьфинале Халеп обыграла представительницу США Аманду Анисимову со счётом 6:2, 6:4.
«Быть в полуфинале Уимблдона — это просто радость! Я принимаю это», — написала Симона.
На пост отреагировал известный теннисный тренер Патрик Муратоглу, под чьим руководством занимается Халеп.
«Могу только согласиться», — написал он в комментариях.
В полуфинале Халеп сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана. В другом полуфинале сойдутся Онс Жабер (Тунис) и Татьяна Мария (Германия). Обе встречи состоятся сегодня, 7 июля.
Даниил Медведев чеканит теннисный мяч:
- 7 июля 2022
-
08:30
-
08:25
-
08:19
-
08:01
-
07:56
-
07:42
-
04:54
-
04:46
-
04:30
-
03:19
-
02:55
-
02:18
-
01:04
-
00:43
-
00:18
-
00:16
- 6 июля 2022
-
23:51
-
23:45
-
23:14
-
22:35
-
21:45
-
21:31
-
21:22
-
21:16
-
20:32
-
20:10
-
19:47
-
19:33
-
19:11
-
18:51
-
18:24
-
17:27
-
16:59
-
16:52
-
16:41