Команда Надаля говорила Рафаэлю сняться в ходе четвертьфинала с Фритцем на Уимблдоне
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что представители его команды советовали ему не заканчивать четвертьфинальный матч Уимблдона, в котором его соперником был американец Тейлор Фритц. Вчера, 6 июля, Надаль победил Фритца со счётом 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4) и вышел в полуфинал, где сыграет с австралийцем Ником Кирьосом.
«Они говорили мне, что мне необходимо сняться с матча. Для меня же было сложно сняться в середине матча. Это нелегко, хотя у меня и были такие мысли.
Я несколько раз делал так в ходе карьеры. Но я ненавижу так поступать. Я старался продолжать, вот и всё», — приводит слова Рафаэля пресс-служба ATP.
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