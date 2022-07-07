Полуфиналистка Уимблдона Елена Рыбакина высказалась о смене гражданства

23-я ракетка мира Елена Рыбакина, которая вчера, 6 июля, вышла в полуфинал Уимблдонского турнира, прокомментировала решение сменить гражданство. До 2018 года Рыбакина представляла Россию, а затем сменила спортивное гражданство на казахстанское.

По словам Елены, после смены гражданства у неё были все условия, чтобы заниматься теннисом.

«Я родилась в России, но, конечно же, представляю Казахстан. Я получила много помощи и поддержки. Чувствую поддержку людей и очень рада представлять Казахстан, потому что считаю, что показываю результаты, которые идут на пользу спорту в Казахстане.

В меня поверили. Они (казахстанская федерация. — Прим. «Чемпионата») сделали всё возможное, чтобы я продолжала играть, продолжала совершенствоваться. У меня были все условия для занятий и всего остального. Конечно, это очень помогло», — приводит её слова Tennis.com.

В четвертьфинале Уимблдона Елена Рыбакина одержала победу в противостоянии с Айлой Томлянович (Австралия) со счётом 4:6, 6:2, 6:3 и стала первым представителем Казахстана, вышедшим в полуфинал турнира «Большого шлема».

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