Ник Кирьос и Эмма Радукану обменялись сообщениями в «Твиттере»

40-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос и победительница US Open 2021 года, 19-летняя британка Эмма Радукану обменялись сообщениями в социальной сети «Твиттер».

Радукану оставила короткое сообщение из двух букв «НК» — это инициалы Кирьоса — и добавила эмодзи с изображением волшебной палочки.

«Ценю поддержку!» — написал Ник в ретвите.

Завтра, 8 июля, Ник Кирьос сыграет в полуфинале Уимблдона. Его соперником станет 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль, который ранее дважды выигрывал травяной мэйджор. В другом полуфинале сойдутся 20-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович, у которого шесть титулов на Уимблдоне, и британец Кэмерон Норри.

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