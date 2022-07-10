Прошла жеребьёвка грунтового турнира в Бостаде, где сыграют Рублёв, Карацев, Рууд и Тим

Состоялась жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), который пройдёт с 11 по 17 июля.

Первым сеяным соревнований стал шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд. Действующий чемпион турнира начнёт борьбу со второго круга, где сразится с победителем матча Франсиско Серундоло (Аргентина) – квалифаер.

Второй номер посева – у россиянина Андрея Рублёва. Его соперником во втором раунде станет либо аргентинец Федерико Кория, либо один из победителей квалификации.

Ещё один россиянин, Аслан Карацев, в первом круге соревнований сразится с представителем Италии Лоренцо Сонего.

Другие интересные матчи первого круга в Бостаде:

Стэн Вавринка (Швейцария) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 5);

Эмиль Руусувуори (Финляндия) – Доминик Тим (Австрия).