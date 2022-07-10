Арина Соболенко отреагировала на новость о помолвке биатлонистов Алимбековой и Смольского

Шестая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на новость о помолвке соотечественников, биатлонистов сборной Беларуси Динары Алимбековой и Антона Смольского.

«Поздравляю», — написала Соболенко в комментариях к новости, добавив эмодзи «огонь» и «праздник».

«Спасибо, Арина», — ответила Алимбекова.

Алимбекова вошла в состав сборной Беларуси на зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай), однако не смогла завоевать ни одной медали. Лучшим результатом спортсменки стало пятое место в индивидуальной гонке. Что касается Смольского, то он после серебра в индивидуалке стал 10-м в спринте, 14-м в преследовании, 17-м в масс-старте, восьмым в эстафете и шестым в смешанной эстафете.

Соболенко – бывшая вторая ракетка мира, чемпионка 10 турниров на уровне WTA. Её лучший результат в текущем сезоне – финал турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия).