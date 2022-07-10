Тартакова раскритиковала Тарпищева, который назвал Рыбакину «нашим продуктом»

Софья Тартакова, известная ведущая и медиаменеджер российского теннисиста Андрея Рублёва, отреагировала на слова президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева. Ранее он назвал казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину «нашим продуктом». Рыбакина до 2018 года выступала за Россию, но затем сменила гражданство. Накануне, 9 июля, она стала победительницей Уимблдона.



«Что он несёт? Шамиль Анвярович, лично вы к успеху Лены не имеете никакого отношения! Когда нужна была помощь – в ФТР деньги не нашли. А тут «Рыбакина – наш продукт». Стыдно. Бюджет федерации идёт на другую теннисистку. И вы знаете, о ком я говорю. Победа Лены – заслуга её семьи», — написала Тартакова в соцсетях.



Рыбакина стала первой в истории Казахстана победительницей турнира «Большого шлема».