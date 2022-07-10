Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Новака Джоковича на Уимблдоне

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу серба Новака Джоковича на Уимблдоне. Экс первая ракетка мира в финале турнира «Большого шлема» обыграл австралийца Ника Кирьоса со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).



«Так получилось, что в конце концов Джокович навязал Кирьосу свой стиль игры. Новак вынужден был атаковать с длинных мячей — отсюда большое обилие ошибок. Несмотря на классную подачу Ника, Новак показал более разумный и интеллектуальный теннис. Игра Джоковича преобладала в этой игре. Серб заслуженно победил», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Ник Кирьос в финале Уимблдона-2022.