Тарпищев: на Карацева нет никаких бумаг, мусолить слухи о договорных матчах бессмысленно

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию о возможном участии россиянина Аслана Карацева в договорных матчах. Ранее немецкие журналисты сообщили о проведении расследования о договорных матчах в теннисе. Они утверждают, что в схеме участвовал тренер Егор Яцюк, а также Карацев и грузинский теннисист Николоз Басилашвили.
«У нас нет официальных обвинений в чём-либо. Если бы они были, мы бы уже разбирались. А так ничего нет на Аслана. Бумаг никаких нет, так что мусолить это просто бессмысленно», — цитирует Тарпищева «РИА Новости».
Утверждается, что Карацев мог сыграть договорной матч на турнире в Штутгарте (Германия) в 2022 году. Россиянина допрашивали французские полицейские во время «Ролан Гаррос». Но информации о результатах допросов пока нет.
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