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Фото: Елена Рыбакина и Новак Джокович стоят рядом на балу чемпионов Уимблдона

Фото: Елена Рыбакина и Новак Джокович стоят рядом на балу чемпионов Уимблдона
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Опубликована фотография, на которой присутствуют новоиспечённые чемпионы Уимблдона Елена Рыбакина (Казахстан) и Новак Джокович (Сербия). Рыбакина впервые одержала победу на Уимблдонском турнире, Джокович — в седьмой раз.

Снимок сделан на балу чемпионов Уимблдона 2022 года.

Рыбакина на пути к победе обыграла таких теннисисток, как Коко Вандевей (США), Бьянка Андрееску (Канада), Чжэн Циньвэнь (Китай), Петра Мартич (Хорватия), Айла Томлянович (Австралия), Симона Халеп (Румыния) и Онс Жабер (Тунис). Соперниками Джоковича были Квон Сон У (Республика Корея), Танаси Коккинакис (Австралия), Миомир Кецманович (Сербия), Тим ван Рейтховен (Нидерланды), Янник Синнер (Италия), Кэмерон Норри (Британия) и Ник Кирьос (Австралия).

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Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона:

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