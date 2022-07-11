Фото: Елена Рыбакина и Новак Джокович стоят рядом на балу чемпионов Уимблдона

Опубликована фотография, на которой присутствуют новоиспечённые чемпионы Уимблдона Елена Рыбакина (Казахстан) и Новак Джокович (Сербия). Рыбакина впервые одержала победу на Уимблдонском турнире, Джокович — в седьмой раз.
Снимок сделан на балу чемпионов Уимблдона 2022 года.
Рыбакина на пути к победе обыграла таких теннисисток, как Коко Вандевей (США), Бьянка Андрееску (Канада), Чжэн Циньвэнь (Китай), Петра Мартич (Хорватия), Айла Томлянович (Австралия), Симона Халеп (Румыния) и Онс Жабер (Тунис). Соперниками Джоковича были Квон Сон У (Республика Корея), Танаси Коккинакис (Австралия), Миомир Кецманович (Сербия), Тим ван Рейтховен (Нидерланды), Янник Синнер (Италия), Кэмерон Норри (Британия) и Ник Кирьос (Австралия).
Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона:
- 11 июля 2022
-
10:09
-
10:08
-
09:52
-
09:43
-
09:29
-
09:08
-
08:59
-
08:35
-
08:11
-
08:01
-
07:57
-
07:32
-
07:18
-
00:53
-
00:30
- 10 июля 2022
-
23:48
-
23:25
-
22:53
-
22:29
-
22:22
-
21:58
-
21:37
-
21:14
-
21:05
-
20:52
-
20:21
-
20:09
-
20:04
-
19:58
-
19:51
-
19:47
-
19:47
-
19:44
-
19:38
-
19:33