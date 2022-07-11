Евгений Кафельников: однозначно есть вклад российского тенниса в успехи Елены Рыбакиной

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников отреагировал на слова президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева. Ранее он назвал казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину «нашим продуктом». Рыбакина до 2018 года выступала за Россию, но затем сменила гражданство. 9 июля она стала победительницей Уимблдона.

«Однозначно есть вклад российского тенниса в успехи Елены. Кто научил её бить справа и слева? Безусловно, кто-то из российских специалистов, которые разбираются в теннисе.

Я ни в коем случае не умаляю заслугу Казахстана, который дал определённую финансовую возможность, когда было тяжело. Отрицать нельзя. Заслуга общая — и России, и Казахстана», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон: