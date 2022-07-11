Елену Рыбакину пригласили на турнир WTA в Санкт-Петербурге

Генеральный директор турнира WTA в Санкт-Петербурге Александр Медведев пригласил на турнир представительницу Казахстана Елену Рыбакину, которая в минувшие выходные выиграла Уимблдон.

«Восхождение Рыбакиной началось как раз в Петербурге. Мы очень гордимся, что Елена, родившаяся в Москве, выросшая в Петербурге и представляющая дружественный нам Казахстан, добилась такого успеха. Успех достигнут в труднейшей борьбе против сильнейшей теннисистки Онс Жабер в финале. Борьба была тяжёлая.

Я хочу поздравить Рыбакину и пожелать, чтобы она побеждала и дальше, чтобы мы её обязательно увидели в Санкт-Петербурге. Ждём её», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон: