«Где мой ужин?!» Ник Кирьос обратился к Новаку Джоковичу после финала Уимблдона
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45-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос оставил забавное сообщение 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу в социальных сетях.
Напомним, Кирьос и Джокович (1) разыграли титул в финале Уимблдона-2022. Победу в поединке со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) одержал Новак. Для серба это четвёртый подряд и в общей сложности седьмой титул на Уимблдоне. В карьере 27-летнего Ника это был первый финал на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде.
«Где мой ужин?!» — написал Кирьос в комментариях к одному из постов Джоковича о победе на Уимблдоне.
Перед матчем Кирьос и Джокович договорились, что победитель пригласит проигравшего в бар и оплатит ему ужин.
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