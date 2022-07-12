«Где мой ужин?!» Ник Кирьос обратился к Новаку Джоковичу после финала Уимблдона

45-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос оставил забавное сообщение 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу в социальных сетях.

Напомним, Кирьос и Джокович (1) разыграли титул в финале Уимблдона-2022. Победу в поединке со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) одержал Новак. Для серба это четвёртый подряд и в общей сложности седьмой титул на Уимблдоне. В карьере 27-летнего Ника это был первый финал на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде.

«Где мой ужин?!» — написал Кирьос в комментариях к одному из постов Джоковича о победе на Уимблдоне.

Перед матчем Кирьос и Джокович договорились, что победитель пригласит проигравшего в бар и оплатит ему ужин.