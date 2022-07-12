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«Моя версия 2.0». Александр Зверев показал, как передвигается после операции

«Моя версия 2.0». Александр Зверев показал, как передвигается после операции
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Олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал в социальных сетях видео, на котором шагает в фиксаторе.

7 июня Зверев перенёс операцию на голеностопе, из-за страшного падения в полуфинале «Ролан Гаррос» Александр порвал три боковые связки. Позднее немец снялся с Уимблдона-2022.

«Александр Зверев. Версия 2.0», — подписал видео Зверев, добавив эмодзи «робот».

Напомним, будущий чемпион соревнований, испанец Рафаэль Надаль при счёте 7:6 (10:8), 6:6 вышел в финал Открытого чемпионата Франции — 2022 на отказе Зверева. Во втором сете при счёте 6:5 в пользу Александра и 40:30 на подаче Рафаэля немец получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он снимается с игры.

Ранее Зверев скептически высказался о возможности своего участия в US Open — 2022.

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