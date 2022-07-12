Петра Квитова показала фото с долгожданного отдыха
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Двукратная победительница Уимблдона (2011, 2014), чешская теннисистка Петра Квитова в своих социальных сетях показала фотографию с отдыха.
Фото: из социальных сетей Петры Квитовой
«Немного приятного и спокойного времени в сельской местности», — написала Квитова у себя в социальных сетях.
На Уимблдоне-2022 Квитова дошла до третьего круга, проиграв испанской теннисистке Пауле Бадосе со счётом 7:5, 7:6 (7:4). По пути чешская теннисистка одолела представительницу Румынии Ану Богдан со счётом 6:1, 7:6 (7:5) и итальянку Ясмине Паолини со счётом 2:6, 6:4, 6:2.
В этом году Петра Квитова выиграла травяной турнир в Истбурне (Великобритания), обрыв в финале латвийскую теннисистку Елену Остапенко со счётом 6:3, 6:2. Это её первый трофей за полтора года.
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