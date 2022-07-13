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Бублик — о победе над Соком: зрители меня так выбесили, что я решил взять и выиграть матч

Бублик — о победе над Соком: зрители меня так выбесили, что я решил взять и выиграть матч
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42-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал победу над Джеком Соком на турнире в Ньюпорте.

«Зрители меня настолько выбесили, что я решил взять и выиграть этот матч. Я был очень недоволен тем, как они болели. Это меня мотивировало и придало сил для победы.

Планы на следующий матч? Не делать 16 двойных ошибок», – сказал Бублик в послематчевом интервью на корте.

В матче второго круга Бублик (3) обыграл 100-ю ракетку мира, представителя США Джека Сока со счётом 6:3, 3:6, 6:2. Встреча продлилась 1 час 52 минуты. Бублик 22 раза подал навылет, допустил 15 двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Сока два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Призовой фонд соревнований в Ньюпорте составил $ 594 950. Его действующим чемпионом является представитель ЮАР Кевин Андерсон.

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