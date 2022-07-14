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Политик из США призвал президента Джо Байдена пустить непривитого Джоковича на US Open

Политик из США призвал президента Джо Байдена пустить непривитого Джоковича на US Open
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Член сената Техаса Дрю Спрингер призвал президента США Джо Байдена сделать так, чтобы 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, не желающий прививаться, получил разрешение на въезд в страну и сыграл на US Open. В настоящее время иностранцы, которые не прививались от коронавируса, не имеют права въезжать в США.

«Байден запрещает Новаку Джоковичу приезжать в США для участия в US Open, но позволяет миллионам непривитых нелегалов пересекать границу. Эй, Джо! Как насчёт ещё одного непривитого?!» — написал политик на своей странице в социальной сети «Твиттер», добавив, в частности, хештег #LetNovakPlay («Дайте Новаку сыграть»).

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