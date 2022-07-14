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Хьюитт раскрыл, что сказал Кирьосу после его поражения от Джоковича в финале Уимблдона

Хьюитт раскрыл, что сказал Кирьосу после его поражения от Джоковича в финале Уимблдона
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира австралиец Ллейтон Хьюитт сообщил, что сказал соотечественнику Нику Кирьосу, после того как тот в финале Уимблдона проиграл 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу.

«В глубине души он всё ещё сильно расстроен тем, что был так близко к победе, но не выиграл. Но я сказал ему, что он должен гордиться своими выступлениями за последние две недели и на протяжении всего травяного сезона.

Все знают, какая у него мощь, каков стиль игры и на что он способен. Ему просто нужно продолжать верить в себя», — приводит слова Ллейтона Хьюитта агентство Reuters.

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