Виктория Азаренко похвасталась фигурой в купальнике. Паула Бадоса оценила

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографии в купальнике.

На пост отреагировала четвёртая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса.

«Это цели для тела», — написала она в комментариях.

Фото: из личного архива виктории азаренко

Фото: из личного архива виктории азаренко

Фото: из личного архива виктории азаренко

Азаренко, как и другие белорусские и российские теннисисты, была отстранена от участия в Уимблдоне-2022 решением Всеанглийского клуба лаун-тенниса (AELTC) и крокета и Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA). Из-за дисквалификации россиянок и белорусок WTA лишила Уимблдон рейтинговых очков. Бадоса же дошла до четвёртого круга, где проиграла двукратной победительнице турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира представительнице Румынии Симоне Халеп. До этого испанка обыграла таких теннисисток, как Луиза Чирико (США), Ирина Бара (Румыния) и Петра Квитова (Чехия).

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