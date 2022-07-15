Серена Уильямс показала, как отдыхает с мужем и дочкой в Греции. Циципас отреагировал

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс выложила новый пост в соцсетях. Спортсменка показала, как проводит отпуск в Греции со своим мужем, предпринимателем Алексисом Оганяном, и их четырёхлетней дочерью Олимпией.

«Лишь мы втроём», — подписала она фотографию.

На пост отреагировал греческий теннисист Стефанос Циципас.

«Наслаждайтесь», — написал он в комментариях.

Фото: из личного архива серены уильямс

Напомним, на Уимблдоне 2022 года 40-летняя Серена Уильямс не смогла преодолеть барьер первого раунда. Она в трёх сетах уступила представительнице Франции Армони Тан. До этого Уильямс-младшая семь раз выигрывала этот турнир в одиночном разряде. Победу на турнире одержала Елена Рыбакина (Казахстан).

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