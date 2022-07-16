Бублик после беседы с Марреем сказал, что уважает всех соперников
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Казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал выход в полуфинал турнира в Ньюпорте (США). В четвертьфинале он нанёс поражение шотландцу Энди Маррею со счётом 7:5, 6:4.
После предыдущего матча Бублик сказал Маррею: «Мне повезло, что ты на 10 лет старше меня». По мнению теннисиста из Казахстана, он уважительно относится к своим оппонентам.
«Мне кажется, что я уважаю всех соперников. У сетки я всегда говорю что-то приятное. На мой взгляд, после матча мы уже не теннисисты. Я рад, что снова вышел в полуфинал. Я раньше никогда не проигрывал. И хочу сказать болельщикам, что они становятся лучше. Возможно, в финале они уже будут поддерживать меня», — сказал после матча представитель Казахстана.
Новость по темеБублик вновь поругался с судьёй, на этот раз в матче с Марреем
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