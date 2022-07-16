Британский политик прокомментировала отношение Джоковича к возможному пропуску US Open

Британский политик Клэр Фокс прокомментировала слова 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича о возможном пропуске US Open из-за ковидных ограничений, похвалив его за стойкость и наличие принципов.
«Он великолепно справился с тем, что произошло на Открытом чемпионате Австралии. С ним там ужасно поступили, отказав в участии из-за решения не ставить вакцину в связи с беспокойством о собственном здоровье.
Я бы так не поступила, но кого это волнует? Это не моё дело, а его. Но он даже не скулит по этому поводу и чётко аргументирует свою позицию. Ему всё время говорят: «Почему ты отказался от больших турниров только ради этого?» На это он отвечает: «Потому что у меня есть принципы». Это круто, он не просто блестящий теннисист, а блестящий теннисист с принципами», – приводит слова Фокс Tennisuptodate.
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