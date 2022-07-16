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Паула Бадоса опубликовала яркое фото в купальнике

Паула Бадоса опубликовала яркое фото в купальнике
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Четвёртая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса выложила в социальных сетях яркое фото в купальнике. Спортсменка загорает возле моря под лучами солнца.

«Верните меня обратно», — подписала она фото, добавив несколько эмодзи.

Фото: из личного архива паулы бадосы

На Уимблдоне 2022 года Бадоса дошла до четвёртого круга, где проиграла двукратной победительнице турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира Симоне Халеп. До этого испанка обыграла таких теннисисток, как Луиза Чирико (США), Ирина Бара (Румыния) и Петра Квитова (Чехия).

Высшее достижение 24-летней Бадосы на турнирах «Большого шлема» — выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2021 году. Следующий мэйджор — Открытый чемпионат США (US Open). Он пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

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