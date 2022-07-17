«Моя команда лучше вашей». Арина Соболенко показала, как делает маски для лица с тренерами

Шестая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала забавное фото со своей командой в социальных сетях.
Соболенко сделала селфи со своим тренером Антоном Дубровым и спарринг-партнёром Андреем Василевским, все трое позировали в косметических масках.
Фото: из личного архива Арины Соболенко
«Моя команда лучше вашей. Восстановление после очередной недели», — подписала Соболенко фото.
На пост отреагировала четвёртая ракетка мира испанка Паула Бадоса. Она оставила в комментариях эмодзи «смех до слёз» и «топ».
В данный момент Соболенко находится в США, где готовится к хардовой части сезона. Арина, как и другие российские и белорусские теннисистки, пропустила Уимблдон-2022 из-за решения LTA. Турнир «Большого шлема» на траве в связи с отстранением россиянок и белорусок прошёл без начисления рейтинговых баллов. Его выиграла представительница Казахстана Елена Рыбакина.
- 17 июля 2022
-
13:39
-
13:26
-
12:42
-
11:25
-
10:11
-
09:38
-
00:41
-
00:25
- 16 июля 2022
-
19:56
-
19:11
-
18:14
-
17:59
-
17:20
-
17:00
-
16:28
-
15:58
-
15:51
-
15:33
-
15:32
-
14:19
-
14:06
-
13:26
-
13:18
-
12:08
-
12:06
-
11:27
-
11:08
-
10:54
-
10:33
-
09:48
-
09:41
-
09:28
-
09:22
-
02:18
-
00:43