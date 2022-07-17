«Моя команда лучше вашей». Арина Соболенко показала, как делает маски для лица с тренерами

Шестая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала забавное фото со своей командой в социальных сетях.

Соболенко сделала селфи со своим тренером Антоном Дубровым и спарринг-партнёром Андреем Василевским, все трое позировали в косметических масках.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

«Моя команда лучше вашей. Восстановление после очередной недели», — подписала Соболенко фото.

На пост отреагировала четвёртая ракетка мира испанка Паула Бадоса. Она оставила в комментариях эмодзи «смех до слёз» и «топ».

В данный момент Соболенко находится в США, где готовится к хардовой части сезона. Арина, как и другие российские и белорусские теннисистки, пропустила Уимблдон-2022 из-за решения LTA. Турнир «Большого шлема» на траве в связи с отстранением россиянок и белорусок прошёл без начисления рейтинговых баллов. Его выиграла представительница Казахстана Елена Рыбакина.