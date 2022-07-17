Ллейтон Хьюитт поделился, в чём ему повезло по ходу карьеры

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира австралиец Ллейтон Хьюитт рассказал, в чём ему повезло по ходу карьеры.
«Мне повезло, что я смог играть в разных поколениях, что я смог быть на том же корте, что и мои герои, на которых я смотрел: Андре Агасси и Пит Сампрас, а затем продолжить и соревноваться с другими величайшими теннисистами, которых наш спорт когда-либо видел: Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем», — приводит слова Хьюитта Tennis Majors.
Напомним, недавно Ллейтон Хьюитт был официально включён в Зал славы тенниса, который находится в Ньюпорте (США).
Хьюитт выиграл US Open – 2001 и Уимблдон-2002, а также 28 турниров на уровне ATP в одиночном разряде. В 2001 году Ллейтон стал самой молодой первой ракеткой мира в истории – ему было 20 лет и 8 месяцев.
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