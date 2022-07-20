Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каролина Плишкова выложила фото со свадьбы

Каролина Плишкова выложила фото со свадьбы
Комментарии

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию со свадьбы. В июле 2018 года Плишкова вышла замуж за своего агента Михала Грдличку.

«С годовщиной, любовь моя», — подписала она снимок.

Фото: из личного архива каролины плишковой

На Уимблдоне 2022 года 30-летняя Каролина Плишкова, посеянная на турнире под шестым номером, дошла до второго раунда, где неожиданно проиграла обладательнице уайлд-кард Кэйти Бултер (Великобритания). В первом круге Плишкова обыграла соотечественницу Терезу Мартинцову. Чемпионкой Уимблдона стала Елена Рыбакина (Казахстан), обыгравшая в финале Онс Жабер (Тунис).

Угадайте звёзд тенниса по детским фотографиям! Герои Уимблдона тоже там Угадайте звёзд тенниса по детским фотографиям! Герои Уимблдона тоже там

Сложный трюк с мячом и ракеткой от Лейлы Фернандес:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022