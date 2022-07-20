Каролина Плишкова выложила фото со свадьбы

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию со свадьбы. В июле 2018 года Плишкова вышла замуж за своего агента Михала Грдличку.
«С годовщиной, любовь моя», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива каролины плишковой
На Уимблдоне 2022 года 30-летняя Каролина Плишкова, посеянная на турнире под шестым номером, дошла до второго раунда, где неожиданно проиграла обладательнице уайлд-кард Кэйти Бултер (Великобритания). В первом круге Плишкова обыграла соотечественницу Терезу Мартинцову. Чемпионкой Уимблдона стала Елена Рыбакина (Казахстан), обыгравшая в финале Онс Жабер (Тунис).
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